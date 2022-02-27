Вратарь сборной Польши: «Я уже решил, что не буду играть с россией. Надеюсь, их отстранят от ЧМ»

Войцех Щенсны рассчитывает, что у FIFA хватит смелости принять такое решение

Фото: Meczyki.pl Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны доволен решением футбольного союза свой страны, который ранее сообщил, что Польша не будет играть с россией стыковой матч отбора на чемпионат мира-2022. Более того, голкипер «Ювентуса» надеется, что оккупантов отстранят от Мундиаля в Катаре. Слова Щенсны приводит Calciomercato: «Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно. Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у FIFA смелости на это».

Напомним, 24 февраля российские орды вторглись в Украину, предварительно нанеся авиационные удары по большому количеству наших городов. Украина рассчитывает на помощь мировой общественности в борьбе с россиянами.

Сергей Остапенко