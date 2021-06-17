Зеленский поздравил Украину с первый победой на Евро-2020: «Два блестящих гола»
Вратарь Северной Македонии: «Во втором тайме с Украиной показали лучшую игру на Евро-2020»
Столе Димитриевски прокомментировал поражение в матче второго круга группового этапа
Столе Димитриевски / фото - FanDay
Вратарь сборной Северной Македонии Столе Димитриевски прокомментировал поражение своей команды в матче второго круга группового этапа Евро-2020 против национальной команды Украины (1:2). Цитирует голкипера пресс-служба UEFA.
«Первый тайм мы провели слабее, чем должны были. Во втором показали характер и лучшую игру на этом Евро.
Тем не менее, я не доволен – моих усилий не хватило для первых набранных очков. Но мы все равно должны сражаться до конца».
Напомним, Ярмоленко стал лучшим игроком матча по версии UEFA.
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