Вратарь «Шахтера» Трубин: «Мои мечты изменились»

Украинский голкипер хочет мира

Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о своих мечтах. Голкипера цитирует DW.

«Мы хотим, чтобы названия этих городов знали по всему миру. До сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди гибнут каждый день – в стране, которую я люблю и где я вырос.

Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом хочу сыграть с «Шахтером» в Лиге чемпионов на полной «Донбасс Арене».

Ранее вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что может перебраться в АПЛ.