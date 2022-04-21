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Вратарь «Шахтера» Трубин: «Мои мечты изменились»
Украинский голкипер хочет мира
21 апреля 22:40
Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о своих мечтах. Голкипера цитирует DW.
«Мы хотим, чтобы названия этих городов знали по всему миру. До сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди гибнут каждый день – в стране, которую я люблю и где я вырос.
Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом хочу сыграть с «Шахтером» в Лиге чемпионов на полной «Донбасс Арене».
Ранее вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что может перебраться в АПЛ.