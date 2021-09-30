Вратарь «Шерифа» сравнялся с Нещеретом и остановился в шаге от рекорда ЛЧ

Голкипер стал героем матча с «Реалом»

Йоргос Атанасиадис / фото - ФК Шериф

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский «Шериф» сенсационно обыграл мадридский «Реал».

Настоящим героем матча стал голкипер тираспольского клуба Йоргос Атанасиадис. «Сливочные» нанесли 31 удар по воротам «Шерифа», но забили лишь однажды с пенальти.

Вратарь же совершил невообразимые 11 сейвов, чем помог команде одержать неожиданную победу.

Лишь один вратарь в истории ЛЧ совершил больше сейвов в одном матче турнира – вратарь «Галастарая» Фернандо Муслера в 2019-м году в матче с все тем же «Реалом» (12 спасений).

Несколько вратарей уже достигали такой отметки, в том числе и голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет в матче с «Барселоной» в сезоне 2021/2022.

Напомним, Юрий Вернидуб рассказал, как «Шериф» праздновал победу над «Реалом».