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Вратарь швейцарцев героически вывел команду в 1/4 и теперь хочет фильм о себе

Игрок хочет, что бы его сыграл Де Ниро
Футбол Евро-2020
07:45
Вратарь швейцарцев героически вывел команду в 1/4 и теперь хочет фильм о себе
фото - Twitter

Вратарь сенсационной сборной Швейцарии Ян Зоммер, отбивший решающий пенальти в драматичном матче против сборной Франции, рассказал Spox о том, нужно ли снимать об их команде фильм:

«Мы сотворили историю. Мы оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира...

В нас никто не верил, но мы изменили все и сказали, что пойдем до конца. У Франции был момент, когда при счете 1:3 они действовали немного высокомерно, и мы хладнокровно воспользовались этим».

Сюжет игры был голливудским, не правда ли?

«Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме».

Ясно, что Зоммер просто шутил, ведь американский актер, находящийся уже в преклонном возрасте, вряд ли смог бы отбить такой пенальти, как это сделал швейцарский голкипер.

Но когда самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе мажет с точки в одном из самых важных моментов в своей карьере, а сборная Швейцарии, последний раз побеждавшая в матче плей-офф 67 лет, выбивает действующего чемпиона мира - это заслуживает фильма на реальных событиях.

Как отреагировали игроки и тренер сборной Франции на провал Мбаппе, который подвел команду в решающем эпизоде.

Павел Харченко
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Теги

Франция – Швейцария Килиан Мбаппе сборная Франции (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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