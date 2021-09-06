Вратарь «Вереса»: «Наша главная задача – не вылететь из УПЛ»
Вратарь «Вереса» Богдан Когут назвал ключевую задачу команды на сезон.
«Учитывая, что мы дебютанты, вышли только из первой лиги и усиление у нас было точечное. Если проанализировать состав, то почти играет весь тот же, что был в первой лиге.
Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все-таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача – не вылететь.
Разница между УПЛ и Первой лигой? Как на меня, то ощутимо. Надо все быстрее делать, команды быстрее принимают решения, поля совсем другие, они поливаются, мяч быстрее ходит. Все пытаются играть атакующий футбол. Где-то тяжелее, а где легче.
Здесь тебе дают возможность играть и ты играешь, а в первой лиге есть команды, которые тебе не дают такого. Несколько матчей, и я думаю, что все будет хорошо. Сейчас наши результаты показывают, что первые туры было трудно, пока мы привыкали к другому уровню.
Сейчас немножко адаптировались и нам легче самим играть».
«Верес» идет 8-м в турнирной таблице УПЛ.
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