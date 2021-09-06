Вратарь «Вереса»: «Наша главная задача – не вылететь из УПЛ»

Богдан Когут / Фото: meta-ratings.com

Вратарь «Вереса» Богдан Когут назвал ключевую задачу команды на сезон.

Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все-таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача – не вылететь.

Разница между УПЛ и Первой лигой? Как на меня, то ощутимо. Надо все быстрее делать, команды быстрее принимают решения, поля совсем другие, они поливаются, мяч быстрее ходит. Все пытаются играть атакующий футбол. Где-то тяжелее, а где легче.

Здесь тебе дают возможность играть и ты играешь, а в первой лиге есть команды, которые тебе не дают такого. Несколько матчей, и я думаю, что все будет хорошо. Сейчас наши результаты показывают, что первые туры было трудно, пока мы привыкали к другому уровню.

Сейчас немножко адаптировались и нам легче самим играть».