Вратарь «Вереса» – об отраженном пенальти: «Повезло, что Селезнев был заменен»

Богдан Когут / фото - БФ

Голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал об отраженном пенальти в матче 5-го тура УПЛ против «Миная» (1:0):

Я не владел информацией, как исполняет «приговор» Билоног. Поэтому решил стоять на месте до «выстрела» закарпатца. Выдержка помогла: Билоног пробил не совсем удачно, да и я угадал направление удара.

Конечно, было очень приятно, тем более, что эта моя выигранная дуэль помогла «Вересу» отпраздновать первую викторию в чемпионате УПЛ.

Повезло ли мне, что уже был заменен штатный пенальтист «Mиная» Селезнев? Если принять во внимание его умение пробивать с «точки», то да, хотя я всегда оцениваю шансы вратаря и бьющего, 70 на 30. Поэтому и для меня не все было бы так безнадежно».