Вратарь «Вереса» – об отраженном пенальти: «Повезло, что Селезнев был заменен»
Голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал об отраженном пенальти в матче 5-го тура УПЛ против «Миная» (1:0):
«Уже во втором домашнем матче «Вереса» подряд в наши ворота назначают пенальти. В поединке с «Ворсклой» мне малости не хватило, чтобы парировать удар полтавчанина Тилля. Сегодня сумел реабилитироваться, отбив первый 11-метровый за время выступлений в элитном дивизионе.
Я не владел информацией, как исполняет «приговор» Билоног. Поэтому решил стоять на месте до «выстрела» закарпатца. Выдержка помогла: Билоног пробил не совсем удачно, да и я угадал направление удара.
Конечно, было очень приятно, тем более, что эта моя выигранная дуэль помогла «Вересу» отпраздновать первую викторию в чемпионате УПЛ.
Повезло ли мне, что уже был заменен штатный пенальтист «Mиная» Селезнев? Если принять во внимание его умение пробивать с «точки», то да, хотя я всегда оцениваю шансы вратаря и бьющего, 70 на 30. Поэтому и для меня не все было бы так безнадежно».
Евгений Селезнев был заменен незадолго до заработанного пенальти, который мог помочь «Минаю» вернуться в игру и отыграться с 0:1.
Напомним, несмотря на победу, тренер «Вереса» Юрий Вирт остался недоволен игрой.
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