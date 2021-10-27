Вратарь «Вереса»: «Руководство обещало серьезные премиальные за Кубок Украины»

В минувшем сезоне команда из Ровно дошла до стадии 1/4

Богдан Когут / фото - ФК Верес

Голкипер «Вереса» Богдан Когут поделился ожиданиями от матча 1/8 Кубка Украины против «Ворсклы»:

«В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил «Вересу» уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные. С «Ворсклой» мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и неслучайно находится в лидирующей группе. «Верес» стремится играть в вертикальный футбол, «Ворскла» больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее. К сожалению, у нас и у «Ворсклы» есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам продемонстрировать зрелищный футбол».

Команды сойдутся между собой уже сегодня, 27 октября в 14:00. Также клубы встречались между собой на старте чемпионата, но не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 1:1.

Ранее Когут рассказал, как ему удалось отбить пенальти в игре с «Черноморцем».