Вратарь «Вереса»: «За наши премиальные можно купить Жигуль»

Игроки получают прописанную сумму, вне зависимости от соперника

Богдан Когут / фото - FootBoom

Голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал, какие премиальные получают игроки команды за победу в матче.

В СМИ писали, что за победу над «Минаем» вы получили рекордные премиальные. За победу над «Десной» получили самые рекордные?

«Как тебе сказать... То, что там пишут, я не знаю. Нам дали премиальные, которые обещали, каких-то рекордных не было. У нас есть прописанная сумма в контракте за победу, чего-то сверхъестественного нет. Такие же премиальные, как за «Минай», мы получаем и за «Десну». Дай бог, что мы когда обыграем «Динамо» или «Шахтер», то опять же будут такие же премиальные. У нас есть прописанная сумма, которую мы получаем в случае победы, неважно кто соперник».

Что можно купить за эту сумму, которую вы получаете за одну победу?

«Можно купить что-то хорошее. Жигуль – «Копейку» можно купить, а в каком состоянии, то это пусть каждый думает».

«Верес» переиграл «Минай» минимально, а «Десну» разгромил со счетом 4:0, но на сумму премиальных это никак не повлияло.

Напомним, ранее Когут назвал главную задачу «Вереса» на сезон.