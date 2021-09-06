Вратарь «Вереса»: «Наша главная задача – не вылететь из УПЛ»
Вратарь «Вереса»: «За наши премиальные можно купить Жигуль»
Игроки получают прописанную сумму, вне зависимости от соперника
Богдан Когут / фото - FootBoom
Голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал, какие премиальные получают игроки команды за победу в матче.
В СМИ писали, что за победу над «Минаем» вы получили рекордные премиальные. За победу над «Десной» получили самые рекордные?
«Как тебе сказать... То, что там пишут, я не знаю. Нам дали премиальные, которые обещали, каких-то рекордных не было. У нас есть прописанная сумма в контракте за победу, чего-то сверхъестественного нет. Такие же премиальные, как за «Минай», мы получаем и за «Десну».
Дай бог, что мы когда обыграем «Динамо» или «Шахтер», то опять же будут такие же премиальные. У нас есть прописанная сумма, которую мы получаем в случае победы, неважно кто соперник».
Что можно купить за эту сумму, которую вы получаете за одну победу?
«Можно купить что-то хорошее. Жигуль – «Копейку» можно купить, а в каком состоянии, то это пусть каждый думает».
«Верес» переиграл «Минай» минимально, а «Десну» разгромил со счетом 4:0, но на сумму премиальных это никак не повлияло.
Напомним, ранее Когут назвал главную задачу «Вереса» на сезон.
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