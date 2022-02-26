Вратарь «Ювентуса»: «Путин объявил войну всем европейским ценностям. Лучше прекращу занятия спортом, чем буду слушать гимн России»

Щесны высказался о вторжении РФ

Фото: TVP

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны сообщил, что поддерживает решение польской федерации футбола о бойкоте матча отбора на ЧМ-2022 против сборной России.

«Моя жена родилась в Украине, в жилах моего сына течет украинская кровь. Часть моей семьи до сих пор живет в Украине. Украинцы – фантастические люди, я не могу смотреть на их страдания, когда Путин объявил войну всем европейским ценностям. Совесть не позволит мне слушать гимн этой страны, я отказываюсь играть с представляющими ценности и принципы России. Лучше я прекращу занятия спортом, чем пойду на уступки».

Ранее Польша подтвердила, что не будет играть против России в стыковом матче и готова к техническому поражению.