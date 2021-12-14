Время экспериментов для Шевченко. В Италии считают, что украинец прибегнет к ротации

Команду ждет матч в Кубке Италии

Андрей Шевченко / фото - Футбол 1/2/3

Итальянское издание ANSA рассказало о задачах, которые стоят перед Андреем Шевченко и его «Дженоа» в матче Кубка Италии против «Салернитаны»:

«После победы над «Перуджей» в августе «россоблу» встретятся с «Салернитаной». Матч, который выведет победителя в 1/8 финала, где его уже ожидает «Милан». Ожидается много изменений в составе «Дженоа». Время получат те, кто играл меньше. Цель «грифонов» – пройти стадию, чтобы преодолеть проклятие домашних стен и добиться успеха, которого не хватало с сентября».

Генэузцы не чувствовали вкуса домашних побед уже четыре месяца. С Шевченко у руля команда пока что вообще ни разу не побеждала, и лишь единожды смогла сыграть вничью за пять матчей.

Игра с «Салернитаной» состоится сегодня, 14-го декабря в 22:00.

Напомним, владелец «Дженоа» поддержал Шевченко после четвертого поражения в пяти матчах.