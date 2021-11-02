Время прервать неудачную серию. «Барселона» обыграла «Динамо» в пяти последних матчах
Сегодня, 2 ноября, состоится матч Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной».
Команды уже неоднократно встречались на евроарене, но в последних матчах победа оставалась за испанцами.
«Блаугранас» обыграли киевлян в пяти матчах подряд, а последняя победа клуба из столицы Украины датируется еще 1997-м годом, когда «динамовцы» разнесли своих оппонентов со счетом 4:0, а Андрей Шевченко отметился хет-триком.
После этого на счету каталонцев пять побед подряд.
Результаты последних матчей между «Динамо» и «Барселоной»:
29.09.2009 «Барселона» – «Динамо» 2:0
09.12. 2009 «Динамо» – «Барселона» 1:2
04.11.2020 «Барселона» – «Динамо» 2:1
24.11.2020 «Динамо» – «Барселона» 0:4
20.10.2021 «Барселона» – «Динамо» 1:0
Игра состоится сегодня, в 22:00 на стадионе «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция встречи.
Только с сертификатами и тестами. Правила входа на матч «Динамо» – «Барселона».
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