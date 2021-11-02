Время прервать неудачную серию. «Барселона» обыграла «Динамо» в пяти последних матчах

Киевляне обыгрывали каталонцев еще в прошлом веке

фото - ФК Барселона

Сегодня, 2 ноября, состоится матч Лиги чемпионов между «Динамо» и «Барселоной».

Команды уже неоднократно встречались на евроарене, но в последних матчах победа оставалась за испанцами.

«Блаугранас» обыграли киевлян в пяти матчах подряд, а последняя победа клуба из столицы Украины датируется еще 1997-м годом, когда «динамовцы» разнесли своих оппонентов со счетом 4:0, а Андрей Шевченко отметился хет-триком.

После этого на счету каталонцев пять побед подряд.

Результаты последних матчей между «Динамо» и «Барселоной»:

29.09.2009 «Барселона» – «Динамо» 2:0

09.12. 2009 «Динамо» – «Барселона» 1:2

04.11.2020 «Барселона» – «Динамо» 2:1

24.11.2020 «Динамо» – «Барселона» 0:4

20.10.2021 «Барселона» – «Динамо» 1:0

Игра состоится сегодня, в 22:00 на стадионе «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция встречи.

Только с сертификатами и тестами. Правила входа на матч «Динамо» – «Барселона».