Проданы все билеты на матч «Шериф» – «Шахтер»

В Молдове ажиотаж вокруг матчей Лиги чемпионов

Фото: meta-ratings.com

Все билеты на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Шерифом» и «Шахтером» проданы.

Арена в Тирасполе сможет принять лишь 6500 зрителей – 50% от вместимости стадиона.

Билеты были проданы всего за несколько дней. Отметим, что для фанатов «Шахтера» на стадионе также выделен специальный сектор.

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября.