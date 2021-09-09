Директор «Шерифа»: «Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригеш, наверное, чуть-чуть больше»
Проданы все билеты на матч «Шериф» – «Шахтер»
В Молдове ажиотаж вокруг матчей Лиги чемпионов
11:21
Фото: meta-ratings.com
Все билеты на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Шерифом» и «Шахтером» проданы.
Арена в Тирасполе сможет принять лишь 6500 зрителей – 50% от вместимости стадиона.
Билеты были проданы всего за несколько дней. Отметим, что для фанатов «Шахтера» на стадионе также выделен специальный сектор.
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