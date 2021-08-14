Все для Лиги чемпионов. «Монако» принес в жертву два тура Лиги 1 и потерял лидера перед матчем с «Шахтером»

Монегаски снова недосчитались очков в матче с аутсайдером прошлого сезона

Послесловие

«Монако» набрал только одно очко в двух стартовых турах / Фото - twitter.com/AS_Monaco

То, что для «Монако» приоритетом на старте сезона является Лига чемпионов, показали еще матчи против пражской «Спарты». На оба матча Нико Ковач выставлял основной состав, хотя уже после первого матча, выигранного на выезде 2:0, не было сомнений в проходе монегасков в заключительный раунд квалификации.

В первом туре «Монако», играя полурезервом, потерял очки в матче с «Нантом» (1:1), который в прошлом сезоне сохранил место в элите только в стыковых матчах. На выездную игру против «Лорьяна» за несколько дней до матча против «Шахтера», несмотря на собственные уверения о важности Лиги 1, Ковач снова выставил экспериментальный состав. Игроки основы Головин, Бен Йеддер, Фофана и Кайю Энрике остались в запасе, а Бадиашиль не отправился на выезд из-за травмы. На острие атаки опять вышел недавно перешедший из «АЗ Алкмаар» Боаду, а место в центре обороны было доверено 21-летнему сербу Павловичу.

Даже в таком составе «Монако» весь первый тайм провел на половине поля соперника, но ушел на перерыв, уступая в счете. В середине первого тайма Исмаил Якобс нарушил правила в собственной штрафной во время одной из редких атак «Лорьяна», а Терем Моффи четко реализовал пенальти.

Моффи забил на 31-й минуте / Фото - twitter.com/FCLorient

Лидеры «Монако» дружной компанией появились на поле на 56-й минуте. Ковач одновременно выпустил со скамейки Головина, Бен Йеддера и Кайю Энрике, а спустя еще десять минут – Фабрегаса и Диатта.

Однако весь атакующий кулак «Монако» до конца матча смог создать только один мощный момент: после подачи Головина пробивал Павлович, но вратарь «Лорьяна» Нарди вытащил удар защитника.

Когда уже замен не оставалось, Головин получил травму. Держась за бедро, полузащитник отправился за пределы поля для оказания помощи. Нет сомнений, что если бы в распоряжении Ковача оставалась замена, то Головин вернулся бы на скамейку запасных, но играть четверть часа в меньшинстве «Монако» тоже не мог себе позволить. Поэтому, немного поколдовав над бедром россиянина, медики все же поставили на ноги игрока, но по его действиям было заметно, что боль никуда не ушла: рывки не давались совсем, стандарты были делегированы Фабрегасу, при эом хромал Головин очень серьезно, хотя и доиграл до конца матча.

После игры стало известно, что Головину предстоит пройти обследование, а его участие в первом матче против «Шахтера» находится под вопросом.

Что касается самой игры, то «Монако», несмотря на явный перевес по всем статистическим показателям, так и не смог сравнять счет. После матча Ковач посетовал на беззубость в атаке, и он был прав – «Лорьян» отзащищался очень качественно. Набрав всего одно очко в двух матчах против аутсайдеров минувшего сезона Лиги 1, монегаски обосновались в нижней части турнирной таблицы. Однако приоритеты Ковача понятны, и, в случае прохода «Шахтера», эти неудачи быстро забудутся и простятся. Первый матч противостояния состоится уже 17 августа в княжестве.