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Все еще без Месси и Неймара. ПСЖ победил, но опять нервозно и с пропущенными мячами

В чемпионском сезоне ситуация была намного лучше
Футбол Лига 1 (Франция)
11:42
Все еще без Месси и Неймара. ПСЖ победил, но опять нервозно и с пропущенными мячами Послесловие
Килиан Мбаппе / Фото - psg.fr

Если чемпионат Италии только готовится к старту, то во Франции уже начался третий тур. ПСЖ провел третий матч в сезоне и добыл третью победу. Но вопросов, как и в предыдущих матчах, достаточно.

Первое, что всех интересует: нет, Лионель Месси не играл. Пока команда сражалась с «Брестом», они с Неймаром гостили у Луиса Суареса в Испании. Вроде как в этом нет ничего такого – слетали к другу на ужин. Но все же интересно, как партнеры воспринимает подобное развитие событий.

Если что, матч второго тура против «Страсбурга» аргентинец и бразилец провели на трибунах. Смотрели на то, как парижане добывают достаточно непростую победу.

Но не Месси и Неймаром едиными. У ПСЖ достаточное количество игроков, которые не начали сезон сразу же матчем первого тура.

Марко Вератти стартовал в сезоне / Фото - psg.fr
Марко Вератти стартовал в сезоне / Фото - psg.fr
Джанлуиджи Доннарумма впервые попал в заявку, но пока в основе Кейлор Навас. Маркиньос тоже еще только в заявке, а вот Марко Вератти – сразу же в основе. Как и Идрисса Гейе, который пропустил старт из-за коронавируса.

Анхель Ди Мария отдыхал после победы в Кубке Америки, но отпуск закончился – аргентинец вышел на поле по ходу встречи. И сделал это результативно. Его партнер по национальной сборной Леандро Паредес, возможно, тоже хотел бы поиграть, но он все еще мимо состава.

Серхио Рамос, Хуан Бернат, Колин Дагба, Левен Курзава – у них у всех травмы. И ноль матчей в сезоне.

Такими темпами, возможно, к десятому туру наконец-то получится собрать всех сильнейших. Но это, конечно, ирония. Как показывает практика, даже молодым нужен отдых: «Вильярреал» дал отпуск Пау Торресу, а «Барселона» – Педри. Парни играли весь сезон без остановки и теперь нуждаются в хоть какой-то паузе..

Это как смягчающееся обстоятельство для Месси и Неймара. Они ведь тоже, наверное, устали. После чемпионата играли на Кубке Америки и дошли до финала. Впрочем, складывается впечатление, что их щедро оплачиваемый отпуск все же затянулся. Или это просто человеческая зависть?

А вот что не субъективно, так это цифры. ПСЖ пропускает. И пропускает много. Да, у них три победы в трех стартовых турах. Да, парижане впервые с сезона 2018/19 стартовали в чемпионате с трех побед. Но.

Сейчас после матчей с грозными «Труа», «Страсбуром» и «Брестом» у ПСЖ 5 пропущенных мячей. Слово «грозные» воспринимайте, как хотите. Но это далеко не «Ницца», «Лилль», «Ренн» или «Монако» с «Марселем».

В позапрошлом, чемпионском сезоне ПСЖ пропустил 5 мячей лишь к 10-му туру. Здесь – уже после третьего. С одной стороны, какая разница, если все матчи выигранные. С другой – причин для переживаний достаточно.

Ведь, получается, у ПСЖ пока не было ни одной уверенной победы. 2:1 с «Труа» и сплошные нервы в последние минуты встречи. Дошло до того, что Николай Кухаревич едва не сравнял счет. Ну ладно, не «едва», но по воротам пробивал.

Со «Страсбуром» 4:2, но четвертый мяч команда Маурисио Почеттино забила лишь на 86 минуте. А до того времени Кевин Гамейро, Людовик Ажорк и компания были на расстоянии всего одного гола к ничьей.

В игре против «Бреста» ситуация повторилась. «Пираты» (такое уж прозвище у команды) на 85-й минуте сделали счет 2:3. В прошлом туре они в компенсированное время вырвали ничью у «Ренна». А в первом – сыграли те же 1:1 с «Лионом».

Но и на этот раз парижане дожали соперника – Ди Мария на 90-й минуте показал, что на разделить очки хозяевам надеяться не стоит – 4:2.

Теперь интересно, должно ли это все настораживать? Просто времени на раскачку достаточно – «Реймс» на следующей неделе и по этой схеме можно обыграть. А там международная пауза и, возможно, все уже соберутся под одной крышей. И уже можно будет спокойно стартовать в действительно важном турнире – Лиге чемпионов.

Впрочем, есть предположение, что тогда голова у Почеттино будет болеть только больше. Сейчас ведь легко объяснить почему один, второй, третий не попадают в состав. Определить основу тоже не составляет труда.

А когда будет по, минимум, два претендента на одну позицию, то положение тренера окажется куда более неприятным.

Видео-обзор матча «Брест» – ПСЖ:

Ну и, еще один плюс для тренера. Когда у тебя пять звездных новичков в команде, то, наверное, лучше вводить их в состав планомерно. Ведь было бы крайне неприятно видеть, как несыгранные между собой Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Джалло, Вератти, Вейналдум, Гейе, Мбаппе, Месси и Неймар проигрывают «Бресту».

Так что лучше, наверное, дать этому крейсеру спокойно набирать ход. И пополнять команду постепенно, чтобы новички со своими мешками монет не потянули судно на дно.

А пока за ватерлинией удается следить. Хоть соперники и были близки к тому, чтобы опустить ее ниже уровня воды.

Сергей Лукьяненко
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ПСЖ Лионель Месси Неймар

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