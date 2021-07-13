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Все еще травмирован. Фати пропустит предсезонную тренировку «Барселоны»
Полузащитник без футбола уже 8 месяцев
18:39
Фото: AS
Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайший месяц.
Он все еще не восстановился после травмы колена. Лечение он продолжает в Мадриде, сообщает AS.
Фати пропустит предсезонную подготовку «Барселоны». Ожидается, что он вернется к тренировкам в августе.
Фати без игры с ноября прошлого года. Ожидалось, что он пропустит четыре месяца, но восстановление затянулось.
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