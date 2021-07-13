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Все еще травмирован. Фати пропустит предсезонную тренировку «Барселоны»

Полузащитник без футбола уже 8 месяцев
Футбол Примерa (Испания)
18:39
Все еще травмирован. Фати пропустит предсезонную тренировку «Барселоны»
Фото: AS

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайший месяц.

Он все еще не восстановился после травмы колена. Лечение он продолжает в Мадриде, сообщает AS.

Фати пропустит предсезонную подготовку «Барселоны». Ожидается, что он вернется к тренировкам в августе.

Фати без игры с ноября прошлого года. Ожидалось, что он пропустит четыре месяца, но восстановление затянулось.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Ансу Фати травмы

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