Все еще травмирован. Фати пропустит предсезонную тренировку «Барселоны»

Полузащитник без футбола уже 8 месяцев

Фото: AS

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати пропустит ближайший месяц.

Он все еще не восстановился после травмы колена. Лечение он продолжает в Мадриде, сообщает AS.

Фати пропустит предсезонную подготовку «Барселоны». Ожидается, что он вернется к тренировкам в августе.

Фати без игры с ноября прошлого года. Ожидалось, что он пропустит четыре месяца, но восстановление затянулось.