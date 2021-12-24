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Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса

Украинский вратарь пока что находится на самоизоляции
Футбол Примерa (Испания)
08:04
Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
фото - Real Madrid CF

Пять футболистов мадридского «Реала» сдали отрицательный тест на COVID-19, сообщает издание Marca.

Из лазарета вернулись Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Марсело и Лука Модрич, сдавший уже второй отрицательный тест. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

В списке заболевших COVID-19 остались лишь несколько фамилий: Марко Асенсио, Иско и украинский вратарь Андрей Лунин.

Голкиперу стоит поспешить с выздоровлением, ведь вскоре команду ждет кубковый матч, где игрок может впервые в сезоне выйти на поле. Речь идет об игре с «Алькояно», которая пройдет 5-го января.

Примечательно, что свой единственный официальный матч в футболке «бланкос» Лунин провел как раз против этой команды.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) коронавирус

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