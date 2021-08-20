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Все ниже. Перейра после МЮ и «Лацио» перейдет в бразильский клуб

Хавбек пока не заиграл в Европе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:53
Все ниже. Перейра после МЮ и «Лацио» перейдет в бразильский клуб
Фото: AFP

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрес Перейра покинет команду.

МЮ согласился отдать 22-летнего игрока в аренду «Фламенго». Договор будет рассчитан на один сезон.

«Фламенго» заплатит за аренду 1 миллион евро, сообщает Sky Sports.

Прошлый сезон Андрес также провел в аренде в «Лацио», отыграв 26 матчей. Римский клуб не стал его выкупать.

Андрей Усмонов
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Теги

Алекс Перейра Манчестер Юнайтед

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