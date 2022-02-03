«Все поля с подогревом, VAR на каждом матче». Украинец – об уровне чемпионата Венгрии
Полузащитник «Академии Пушкаша» Артем Фаворов оценил уровень венгерского чемпионата. Также украинец рассказал, намерен ли сменить обстановку.
Многие команды подровнялись, приезжают легионеры. Положительное развитие потихоньку есть. Думаю, об этом можно так же судить по новичкам. Не самые последние футболисты приезжают в Венгрию. Взять того же Леднева из «Динамо», «Ференцварош» тоже покупает игроков национальных сборных.
Все поля с подогревом. Кроме того, VAR работает на каждом матче, все стадионы хорошего уровня. В Венгрии их много, в плане инфраструктуры тут вопросов нет.
Дальнейшие планы? Пока я игрок «Пушкаша». Разговоры о других командах есть, в том числе и из Украины, но пока это только разговоры. Варианты есть, но конкретики не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Меня в «Пушкаше» тоже все устраивает. Мы хорошо начали чемпионат, я играю, хочется помогать команде дальше.
Сборная? Каждый футболист мечтает о сборной, я не исключение. Надо работать, прогрессировать. А дальше уже зависит от тренеров и специалистов, которые просматривают кандидатов. Моя задача показывать хороший уровень футбола.
Напомним, Фаворов забил победный мяч в матче против «Фехервара» Леднева, Макаренко, Петряка, а теперь – еще и Шабанова.
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