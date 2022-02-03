«Все поля с подогревом, VAR на каждом матче». Украинец – об уровне чемпионата Венгрии

Фото - Академия Пушкаша

Полузащитник «Академии Пушкаша» Артем Фаворов оценил уровень венгерского чемпионата. Также украинец рассказал, намерен ли сменить обстановку.

Все поля с подогревом. Кроме того, VAR работает на каждом матче, все стадионы хорошего уровня. В Венгрии их много, в плане инфраструктуры тут вопросов нет.

Дальнейшие планы? Пока я игрок «Пушкаша». Разговоры о других командах есть, в том числе и из Украины, но пока это только разговоры. Варианты есть, но конкретики не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Меня в «Пушкаше» тоже все устраивает. Мы хорошо начали чемпионат, я играю, хочется помогать команде дальше.

Сборная? Каждый футболист мечтает о сборной, я не исключение. Надо работать, прогрессировать. А дальше уже зависит от тренеров и специалистов, которые просматривают кандидатов. Моя задача показывать хороший уровень футбола.