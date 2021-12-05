«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси 3:2 Окончен
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Окончен
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест 1:2 Окончен
20:00 Лилль - Труа 2:1 Окончен
22:00 Ланс - ПСЖ 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт 7:1 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана 2:0 Окончен
19:00 Рома - Интер 0:3 Окончен
21:45 Наполи - Аталанта 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал 1:0 Окончен
17:15 Барселона - Бетис 0:1 Окончен
19:30 Атлетико - Мальорка 1:2 Окончен
22:00 Реал Сосьедад - Реал 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо 0:3 Окончен
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла 0:0 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Колос 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Норвич -:- Запланирован
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:30 Астон Вилла - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Монако - Мец -:- Запланирован
21:45 Бордо - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Валенсия -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Заря - Ингулец -:- Запланирован
17:00 Александрия - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец -:- Запланирован

«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»

Хавбек «Аталанты» отметился голом
Футбол Серия А (Италия)
07:58
«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своими мыслями после победы над «Наполи» (3:2) в матче 16-го тура Серии А. Цитирует украинца портал TuttoMercato.

После травмы, которую я получил 4-5 лет назад, я много работал в тренажерном зале, оставался после тренировок, чтобы улучшить свой удар. Когда есть шанс – я стараюсь пробить. Сегодня мяч удачно лег мне на ногу, был только один способ так пробить, все прошло хорошо.

Есть ли кто-нибудь, с более сильным ударом в Серии А?

Чалханоглу очень силен, Фабиан Руис.

Напомним, Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Малиновский Аталанта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Главное за вчера
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Футбол В Европе
01:23
Красивый гол Малиновского помог «Аталанте» в волевом стиле переиграть «Наполи» на выезде
Красивый гол Малиновского помог «Аталанте» в волевом стиле переиграть «Наполи» на выезде
Футбол Серия А (Италия)
4 декабря 23:56
Чемпионат Италии. «Наполи» дома уступил «Аталанте». Как это было
Чемпионат Италии. «Наполи» дома уступил «Аталанте». Как это было
Футбол Серия А (Италия)
4 декабря 23:35
Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го. Больше – только у Месси
Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го. Больше – только у Месси
Футбол Серия А (Италия)
4 декабря 23:06
Как всегда – пушка. Малиновский красиво забил в ворота «Наполи»
Как всегда – пушка. Малиновский красиво забил в ворота «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
4 декабря 22:22
Коваленко: «Игроки «Специи» могут перед матчем выпить вина. А я не могу так»
Коваленко: «Игроки «Специи» могут перед матчем выпить вина. А я не могу так»
Футбол Серия А (Италия)
4 декабря 12:41

Новости: Футбол

«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
Серия А (Италия)
07:58
Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Почеттино – о ничьей с «Лансом»: «Нужно отдать должное оппоненту»
Лига 1 (Франция)
07:46
«Ваша работа намного легче нашей». Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения «Интеру»
«Ваша работа намного легче нашей». Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения «Интеру»
Серия А (Италия)
07:25
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Главное за вчера
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
В Европе
01:23
ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте
ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте
Лига 1 (Франция)
00:10
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Примере
Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» и укрепил лидерство в Примере
Примерa (Испания)
00:03
Красивый гол Малиновского помог «Аталанте» в волевом стиле переиграть «Наполи» на выезде
Красивый гол Малиновского помог «Аталанте» в волевом стиле переиграть «Наполи» на выезде
Серия А (Италия)
4 декабря 23:56
Чемпионат Италии. «Наполи» дома уступил «Аталанте». Как это было
Чемпионат Италии. «Наполи» дома уступил «Аталанте». Как это было
Серия А (Италия)
4 декабря 23:35
Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го. Больше – только у Месси
Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го. Больше – только у Месси
Серия А (Италия)
4 декабря 23:06
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости