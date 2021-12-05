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«Все прошло хорошо». Малиновский подвел итоги матча с «Наполи»
Хавбек «Аталанты» отметился голом
07:58
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский поделился своими мыслями после победы над «Наполи» (3:2) в матче 16-го тура Серии А. Цитирует украинца портал TuttoMercato.
После травмы, которую я получил 4-5 лет назад, я много работал в тренажерном зале, оставался после тренировок, чтобы улучшить свой удар. Когда есть шанс – я стараюсь пробить. Сегодня мяч удачно лег мне на ногу, был только один способ так пробить, все прошло хорошо.
Есть ли кто-нибудь, с более сильным ударом в Серии А?
Чалханоглу очень силен, Фабиан Руис.
Напомним, Малиновский забил 13 мячей дальними ударами с 2019-го.
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