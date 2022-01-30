Все решено. Лондонская пресса обрисовала будущее Ярмоленко

Хавбек отработает свой действующий контракт с клубом

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

Английское издание Football.London рассказало о ближайшем будущем хавбека «Вес Хэма» Андрея Ярмоленко.

Пресса считает, что украинец отработает до конца свой контракт с «молотобойцами», который истекает летом 2022-го года.

Но продлевать соглашение стороны уже вряд ли будут, и летом игрок, скорее всего, сменит клубную прописку.

Так как до истечения контракта у футболиста осталось меньше, чем полгода, то он уже имеет право вести переговоры с другими командами без ведома «Вест Хэма».

В текущей кампании украинец провел лишь 666 минут на поле в 21-м матче, за которые забил один гол и отдал три ассиста.

В разгар сезона Ярмоленко с семьей отдыхает на курорте. Фото.