В разгар сезона Ярмоленко с семьей отдыхает на курорте. Фото
Все решено. Лондонская пресса обрисовала будущее Ярмоленко
Хавбек отработает свой действующий контракт с клубом
14:40
Андрей Ярмоленко / фото - WHU
Английское издание Football.London рассказало о ближайшем будущем хавбека «Вес Хэма» Андрея Ярмоленко.
Пресса считает, что украинец отработает до конца свой контракт с «молотобойцами», который истекает летом 2022-го года.
Но продлевать соглашение стороны уже вряд ли будут, и летом игрок, скорее всего, сменит клубную прописку.
Так как до истечения контракта у футболиста осталось меньше, чем полгода, то он уже имеет право вести переговоры с другими командами без ведома «Вест Хэма».
В текущей кампании украинец провел лишь 666 минут на поле в 21-м матче, за которые забил один гол и отдал три ассиста.
В разгар сезона Ярмоленко с семьей отдыхает на курорте. Фото.
Комментарии 0