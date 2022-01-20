Все стало намного жестче. FIFA изменила правила аренд футболистов

Реформы вступят в силу с лета 2022-го

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FIFA изменил правила аренд футболистов, о чем сообщил на своем официальном сайте.

Теперь максимальный срок аренды – 1 год. Субаренды игроков в третьи клубы будут запрещены. Кроме того, за один сезон клуб не сможет отдавать или брать в аренду из одного и того же клуба более трех игроков.

Максимальное количество аренд ограничено согласно новым правилам. В сезоне 2022/23 клуб может отдавать/брать в аренду не более 8-ми игроков. В сезоне 2023/24 – не более 7-ми. В сезоне 2024/25 – не более шести. Шесть игроков – финальная планка от FIFA, далее она сокращаться не будет.

Напомним, FIFA презентовала символическую сборную 2021 года.