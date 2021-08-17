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Все-таки И. О. Источник раскрыл подробности решения о назначении Петракова главным тренером сборной

В УАФ ждали полуночи
Футбол Сборная Украины
02:18
Все-таки И. О. Источник раскрыл подробности решения о назначении Петракова главным тренером сборной
Александр Петраков / Фото - УАФ

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Бурбас.

До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались, и только после этого решением Исполкома назначили Петракова И. О. главного тренера сборной.

Напомним, Сергей Ребров рассматривался в качестве главного претендента на полноценный контракт с УАФ. Однако у специалиста возникли трудности с расторжение действующего соглашения с «Аль-Айном».

Ранее вице-президент УАФ Василий Орлецкий подтвердил назначение Петракова на должность главного тренера сборной Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Петраков Сергей Ребров УАФ

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