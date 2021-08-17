Вице-президент УАФ подтвердил назначение Петракова на должность главного тренера сборной Украины
Все-таки И. О. Источник раскрыл подробности решения о назначении Петракова главным тренером сборной
В УАФ ждали полуночи
02:18
Александр Петраков / Фото - УАФ
Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины назначен Александр Петраков. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Бурбас.
До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались, и только после этого решением Исполкома назначили Петракова И. О. главного тренера сборной.
Напомним, Сергей Ребров рассматривался в качестве главного претендента на полноценный контракт с УАФ. Однако у специалиста возникли трудности с расторжение действующего соглашения с «Аль-Айном».
Ранее вице-президент УАФ Василий Орлецкий подтвердил назначение Петракова на должность главного тренера сборной Украины.
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