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Все-таки конец топ-карьеры? У Эдена Азара очередная травма

Даже на Евро повреждения настигли игрока
Футбол Евро-2020
11:20
Все-таки конец топ-карьеры? У Эдена Азара очередная травма
Эден Азар / фото - The Indian Paper

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар получил повреждение в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Португалии. Игрок рассказал RTBF об очередной травме:

«Я травмировался. Почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Думаю, у меня что-то есть, посмотрим. Мы хорошо проанализируем эту травму, а потом увидим, насколько все серьезно.

Как капитан, я останусь с командой, потому что мне предстоит сыграть важную роль».

В концовке вчерашнего матча бельгиец был заменен на Янника Карраско из-за повреждения. Также, игрок пропустил первые два матча своей команды из-за другой травмы.

Повреждения все никак не отпускают игрока с момента перехода в «Реал». В минувшем сезоне он вышел на поле только в 21 матче, где провел лишь 886 минут.

Если эта травма окажется серьезной, то чемпионат Европы будет закончен, а вместе с ним и надежды игрока возродить свою карьеру на крупном турнире.

Напомним, одноклубник и партнер по сборной Азара Тибо Куртуа прокомментировал победу над Португалией.

Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Эден Азар сборная Бельгии (футбол) Тибо Куртуа

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