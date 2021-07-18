Все-таки «Кривбасс». Хобленко отличился голом за команду Первой лиги

Форвард «Днепра-1» близок к переходу в ряды новичка второго по силе дивизиона

Алексей Хобленко / Фото - СК Днепр-1

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» сыграл вничью с «Александрией».

Примечательно, что единственным голом криворожан отличился нападающий «Днепра-1» Алексей Хобленко. Футболист реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что у форварда также есть вариант с «Черноморцем». Однако, если не произойдет ничего экстраординарного, он все-таки перейдет именно в «Кривбасс».

Контрольный матч

«Александрия» – «Кривбасс» 1:1

Голы: Новиков, 59 – Хобленко, 20