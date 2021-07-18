Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Все-таки «Кривбасс». Хобленко отличился голом за команду Первой лиги
Форвард «Днепра-1» близок к переходу в ряды новичка второго по силе дивизиона
09:03
Алексей Хобленко / Фото - СК Днепр-1
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» сыграл вничью с «Александрией».
Примечательно, что единственным голом криворожан отличился нападающий «Днепра-1» Алексей Хобленко. Футболист реализовал пенальти.
Ранее сообщалось, что у форварда также есть вариант с «Черноморцем». Однако, если не произойдет ничего экстраординарного, он все-таки перейдет именно в «Кривбасс».
Контрольный матч
«Александрия» – «Кривбасс» 1:1
Голы: Новиков, 59 – Хобленко, 20
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.