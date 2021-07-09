Все-таки остается? Агент Роналду прилетел в Италию для переговоров с «Ювентусом»

Португалец думал об уходе из туринского клуба

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Португальский агент Жорже Мендеш, который представляет интересы звездного форварда Криштиану Роналду, прибыл в Италию для переговоров с руководством «Ювентуса» по поводу будущего его клиента в клубе из Турина, сообщает ABC.

Роналду мечтает о победе в Лиге Чемпионов и еще одном Золотом мяче, но для этого нужно выступать в конкурентоспособной команде. Перестраивающийся «Ювентус», испытывающий кризис в руководстве, возможно не лучший вариант для игрока.

Мендеш встретится с президентом «старой синьоры» Андреа Аньелли, что бы обсудить перспективы Роналду в команде. Ранее агент уже уведомил руководство «Юве», что у легендарной «семерки» есть предложение из ПСЖ и португальский форвард не прочь переехать в Париж.

К тому же, французский гранд проводит очень сильную трансферную кампанию, подписав Жоржиньо Вейналдума, Ашрафа Хакими, и даже выхватив из «Реала» одного из лучших защитников в истории футбола – Серхио Рамоса, с которым Роналду играл на протяжении 9 лет в составе «королевского клуба» и брал 4 Лиги Чемпионов.

Переход португальца в ПСЖ может открыть дверь для Килиана Мбаппе, который не прочь стать игроком любимого клуба детства – «Реала».

Но, возможно, цель приезда Мендеша в Турин – обсудить с Аньелли новый контракт Роналду, ведь ранее сообщалось, что игрок может подписать новое соглашение с «Юве».

Напомним, ранее Маурицио Сарри заявил, что с Роналду сложно работать.