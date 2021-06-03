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Все-таки уйдет? «Реал» не может договориться с Рамосом о заключении новой сделки

Лидер «сливочных», вероятнее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно


Футбол Примерa (Испания)
16:36
Все-таки уйдет? «Реал» не может договориться с Рамосом о заключении новой сделки
Серхио Рамос / Фото - eurosport
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос не может договориться с мадридцами о новом соглашении. Вероятнее всего, испанец покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Onda Cero.

Боссы «сливочных» не довольны тем, что Рамос призывал игроков команды не соглашаться на понижение зарплаты в период пандемии COVID-19. Футболист считал, что сэкономленные деньги пойдут на приобретение 22-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также сообщалось, что у игрока испортились отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В минувшем сезоне Рамос сыграл 21 матч за испанский клуб, забив четыре мяча и оформив один ассист.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты на 10 процентов.

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время проведет встречу с Рамосом.
Владимир Кириченко
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Теги

Серхио Рамос Реал Мадрид (футбол)

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