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Все тренеры «Шахтера» начиная с эпохи Луческу стартуют с раннего поражения. У Де Дзерби – лучший показатель

«Горняки» уступили «Александрии» в 4-м матче при новом тренере
Футбол Украинская Премьер-лига
15:10
Все тренеры «Шахтера» начиная с эпохи Луческу стартуют с раннего поражения. У Де Дзерби – лучший показатель История
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

В 3-м туре УПЛ случилась пока главная сенсация нового чемпионата – «Шахтер» на «Олимпийском» уступил «Александрии» (1:2).

Обзор матча:

Игра «горняков» при новом тренере Роберто Де Дзерби, несмотря на все прогнозы, пока не впечатляет, а защита команды допускает слишком много провалов даже на уровне УПЛ.

Интересно, что каждый из наставников «Шахтера» (если считать с эпохи Мирчи Луческу) начинал с раннего поражения. И Луческу, и Фонсека, и Каштру. А вот теперь и Де Дзерби. Но у итальянца лучший показатель среди остальных в этом неприятном рейтинге – поражение в 4-м официальном матче с момента, как наставник возглавил «Шахтер». И у Луческу, и у Фонсеки, и у Каштру первый официальный матч у руля команда заканчивался поражением. В каждом случае – в Суперкубке Украины. В каждом случае – от «Динамо».

При Луческу начали с поражения, но затем очень мощно продолжили

Лучший тренер в истории «Шахтера» возглавил команду в мае 2004-го года, а первый официальный матч «горняков» случился лишь через 2 месяца. У Луческу было много времени на подготовку команды к сезону, но в 1-м матче «горняки» уступили «Динамо» в Суперкубке – 1:1 в основное время и 6:5 в пользу киевлян в серии пенальти. Тем не менее, если не учитывать серию пенальти, то «Шахтер» при Луческу впервые уступил аж в 11-м официальном матче – в группе ЛЧ в Донецке проиграли «Милану» (0:1).

В первом же для себя сезоне Луческу выиграл чемпионат Украины и неплохо выступил в еврокубках – из группы ЛЧ «Шахтер» опустился в борьбу за Кубок UEFA, где дошел до 1/8 финала. Кубок Украины в том сезоне остался за «Динамо».

С Фонсекой был неприятный старт и вылет из ЛЧ

Приход Фонсеки в 2016-м году после Луческу был неожиданным, как и неожиданным стал уход легендарного Луческу.

И с португальцем повторилась та же история – проигрыш «Динамо» в финале Суперкубка Украины, и также в серии пенальти (1:1 в основное время и 3:4 после пенальти в пользу «Динамо»). Если также не учитывать серию пенальти, то первый проигрыш при Фонсеке случился в 4-м матче – влетели «Янг Бойз» (0:2) на выезде и вылетели из квалификации ЛЧ.

Сезон был не лучшим – хоть и выиграли УПЛ и Кубок Украины, но вылетели от «Сельты» на ранней стадии в Лиге Европы.

С Каштру уступили «Динамо», но впервые потеряли очки в УПЛ лишь в октябре

Фонсека уехал в Рим, оставив команду своему соотечественнику. Каштру проиграл в первом же матче – «Динамо» переиграло «Шахтер» в финале Суперкубка без выяснения отношений в серии пенальти – 2:1 в основное время.

Тем не менее, сезон для «Шахтера» был достаточно удачным, несмотря на то, что он прервался из-за пандемии коронавируса. Золотые медали в УПЛ, первая потеря очков – лишь в 12-м туре с «Александрией» (0:0), выход в полуфинал Лиги Европы.

С Де Дзерби «Шахтер» впервые проиграл в 4-м официальном матче – пока лучший показатель, если сравнивать с Луческу, Фонсекой и Каштру. Хотя если не учитывать серии пенальти, а только результаты в основное время, то самым стойким все равно остается Луческу – поражение в 11-м матче, а у Фонсеки, как и у Де Дзерби – в 4-м, у Каштру так и остается в 1-м.

Не самая приятная тенденция, «горняки» всегда тяжело начинают с новыми наставниками. Очень хочется, чтобы пока еще сырая игра «Шахтера» не передалась на еврокубки, где позарез нужно выходить в групповой этап Лиги чемпионов, чтобы улучшать общий рейтинг Украины.

Интересно, что в последнее время «Александрия» – очень неуступчивый соперник для «Шахтера». В последних 4-х матчах «горняки» ни разу не переиграли соперника – 2 ничьи и 2 поражения, донецкая команда не может взять 3 очка в матче с «Александрией» уже больше года – с июня 2020-го.

Об игре «Шахтера» при Де Дзерби пока сложно что-то сказать – команда провела слишком мало матчей для того, чтобы провести анализ или делать какие-то выводы. Но старт «горняков» с итальянским специалистом оказался не таким уверенным, как все думали.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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