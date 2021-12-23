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«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону

Полузащитник может вернуться в Украину
Футбол Первая лига
13:11
«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону
Тайсон / Фото: A Bola

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер сообщил, что клуб заинтересован в возвращении Тайсона в команду.

Какое главное задание клуба на весну кроме выхода в УПЛ?

«Задание у нас одно - побеждать от игры к игре».

Когда команда выходит из отпуска? Какие цели на сборы?

«Где-то в середине января. Пройдут сборы в Турции. Мы будем целенаправленно готовиться к матчу Кубка Украины с «Зарей».

Вы планируете зимой трансферы?

«Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем».

Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в «Металлист»?

«Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет».

Тайсон покинул «Металлист» в 2014-м году, перейдя в «Шахтер».

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Металлист Тайсон

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