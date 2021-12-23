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«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону
Полузащитник может вернуться в Украину
13:11
Тайсон / Фото: A Bola
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер сообщил, что клуб заинтересован в возвращении Тайсона в команду.
Какое главное задание клуба на весну кроме выхода в УПЛ?
«Задание у нас одно - побеждать от игры к игре».
Когда команда выходит из отпуска? Какие цели на сборы?
«Где-то в середине января. Пройдут сборы в Турции. Мы будем целенаправленно готовиться к матчу Кубка Украины с «Зарей».
Вы планируете зимой трансферы?
«Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем».
Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в «Металлист»?
«Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет».
Тайсон покинул «Металлист» в 2014-м году, перейдя в «Шахтер».