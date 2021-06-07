Жезус: «Роналдо превосходит меня, но я пашу каждый день, чтобы стать таким, как он»
Все зависит от Роналду. Жезус может сменить «Манчестер Сити« на «Ювентус»
Форвард «горожан» попал в сферу интересов туринского клуба
11:59
Габриэль Жезус / Фото - premierleagueНападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал на радары туринского «Ювентуса». Об этом утверждает La Gazetta dello Sport.
Трансфер может состояться в том случае, если летом туринскую команду покинет Криштиану Роналду. Помимо Жезуса, итальянский гранд рассматривают и кандидатуру форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний бразилец сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 4 ассиста.
Напомним, «Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта.
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