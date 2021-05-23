«Всегда ощущал признательность болельщиков». Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»

Серхио Агуэро / фото - Getty Images

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попрощался с клубом. В интервью пресс-службе «горожан» 32-летний аргентинец обратился к фанатам, поблагодарив за поддержку и преданность.

Даже в тех матчах, когда я играл очень плохо, болельщики все равно меня поддерживали, и это было невероятно. Помню, как они выкрикивали мое имя. Хочу просто поблагодарить их.

Я всегда ощущал их признательность, и даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед»! Когда я выходил поесть, все всегда проявляли ко мне большое уважение. И это делает меня поистине счастливым, ведь я знаю, что ради них отдавал всего себя на поле».