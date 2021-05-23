«Барселона» не против переподписать контракт с Дембеле
«Всегда ощущал признательность болельщиков». Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
32-летний аргентинец может продолжить карьеру в Испании
08:50
Серхио Агуэро / фото - Getty Images
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попрощался с клубом. В интервью пресс-службе «горожан» 32-летний аргентинец обратился к фанатам, поблагодарив за поддержку и преданность.
«Я благодарен болельщикам «Сити» за то, что они меня всегда поддерживали. Когда ощущаешь любовь фанатов, все гораздо легче. И это касается любой работы: когда в тебя верят – у тебя получается лучше.
Даже в тех матчах, когда я играл очень плохо, болельщики все равно меня поддерживали, и это было невероятно. Помню, как они выкрикивали мое имя. Хочу просто поблагодарить их.
Я всегда ощущал их признательность, и даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед»! Когда я выходил поесть, все всегда проявляли ко мне большое уважение. И это делает меня поистине счастливым, ведь я знаю, что ради них отдавал всего себя на поле».
Комментарии 0