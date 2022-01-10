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«Всегда со мной». Известно, кому Малиновский посвятил свой гол в матче с «Удинезе»

Украинский легионер помог «Аталанте» победить в матче 21-го тура Серии А
Футбол Серия А (Италия)
10 января 13:59
«Всегда со мной». Известно, кому Малиновский посвятил свой гол в матче с «Удинезе»
Руслан Малиновский / фото - Getty Images

В воскресенье, 9-го января, в 21-м туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле разгромно проиграл «Аталанте» (2:6).

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился в этом матче одним голом и результативной передачей. В своем Instagram Руслан опубликовал пост, в котором коротко поделился эмоциями после игры и посвятил забитый мяч своей супруге Роксане.

«Три важных очка. Вперед ребята. Всегда со мной, любимая Роксана».

Напомним, авторитетный портал наградил Малиновского высоким баллом за игру с «Удинезе».

Михаил Рыбак
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Руслан Малиновский Аталанта

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