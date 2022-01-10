Малиновский оформил гол+пас в феерическом разгроме «Удинезе» с восьмью голами
«Всегда со мной». Известно, кому Малиновский посвятил свой гол в матче с «Удинезе»
Украинский легионер помог «Аталанте» победить в матче 21-го тура Серии А
10 января 13:59
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
В воскресенье, 9-го января, в 21-м туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле разгромно проиграл «Аталанте» (2:6).
Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился в этом матче одним голом и результативной передачей. В своем Instagram Руслан опубликовал пост, в котором коротко поделился эмоциями после игры и посвятил забитый мяч своей супруге Роксане.
«Три важных очка. Вперед ребята. Всегда со мной, любимая Роксана».
Напомним, авторитетный портал наградил Малиновского высоким баллом за игру с «Удинезе».
Комментарии 0