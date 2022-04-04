Всемирно известный тренер сообщил, что болен раком

Ван Гал долго скрывал страшную болезнь

Луи ван Гал / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что болен раком простаты. Об этом сообщает The Guardian.

«Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Каждый раз, когда я был тренером сборной, мне приходилось ночью ехать в больницу, а игроки до сих пор не знали об этом. Думал, что здоров, но… это не так. Я немало болел, в том числе и со своей женой. Это просто часть жизни.

«Как человек, вероятно, стал богаче благодаря этому опыту. От рака простаты не умираешь, по крайней мере, не в 90 процентах. Обычно люди гибнут от других болезней. Но я столкнулся с достаточно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали».

Напомним, ван Гал возглавил сборную Нидерландов летом 2021-го года.