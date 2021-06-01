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Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Гарсия вернулся в родной клуб
12:26
Эрик Гарсия / Фото: Twitter
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия вернулся в «Барселону», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
20-летний Гарсия подписал контракт с «Барселоной» до 2026-го года. Сумма отступных за игрока, которая прописана в соглашении – 400 миллионов евро.
Гарсия является воспитанником «Барселоны», он перешел в «Манчестер Сити» в 2018-м году, а сейчас покинул английский клуб на правах свободного агента.
Гарсия за два сезона провел в АПЛ 19 матчей.
Напомним, вчера «Барселона» объявила о трансфере форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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