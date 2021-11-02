Себастьян Ларссон: «Сборная Швеции побеждает и проигрывает вместе. Черт возьми, иногда это бывает больно»
Вслед за Куманом «Барселону» покинул Ларссон
Легендарный швед пока не может выстроить хорошую тренерскую карьеру
10:59
Хенрик Ларссон / Фото: Eurosport
Каталонскую «Барселону» покинул помощник Роналда Кумана и бывший игрок сине-гранатовых Хенрик Ларссон. Слова игрока приводит портал Aftonbladet.
«Я закончил здесь. Мне больше нечего сказать. Мое будущее? Возможно, позже сообщу».
До «Барселоны» Ларссон тренировал «Хельсинборг», из которого был уволен за неудовлетворительные результаты.
Напомним, Куман требует у «Барселоны» выплатить ему неустойку в размере 12 миллионов евро.
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