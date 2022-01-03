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Вслед за Миколенко «Эвертон» подпишет еще одного защитника

«Ириски» согласовали переход игрока «Рейнджерс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:15
Вслед за Миколенко «Эвертон» подпишет еще одного защитника
Фото: Sky Sports

«Эвертон» в ближайшее время оформит еще один трансфер.

Клуб усилит защитник Натан Паттерсон, сообщает Sky Sports. «Рейнджерс» согласились отпустить игрока за 12 миллионов фунтов.

Дебютировал он за шотландский гранд лишь 1,5 года назад. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего игрока 11 матчей и один ассист в чемпионате Шотландии.

Также, если переход завершат, сумма в 12 миллионов фунтов станет рекордной продажей в истории «Рейнджерс».

Паттерсон станет вторым трансфером «Эвертона» зимой. Ранее клуб подписал защитника «Динамо» Виталия Миколенко за 20 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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