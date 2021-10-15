Гюндоган пропустит матчи с ПСЖ и «Ливерпулем»
Вслед за Зинченко. Гюндоган вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
Полузащитник восстановился после травмы
10:48
Илкай Гюндоган / Фото - skysports«Манчестер Сити» продолжает готовиться к матчу 8-го тура английской Премьер-лиги против «Бернли».
Немецкий хавбек «горожан» Илкай Гюндоган восстановился после повреждения, которое он получил перед игрой с «Челси». Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.
Отметим, что в минувшем сезоне Гюндоган сыграл 46 матчей на клубном уровне, отметившись 17 голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что накануне Александр Зинченко приступил к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити».
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