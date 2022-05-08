Вслід за «Норвічем». «Уотфорд» вдруге за три сезони вилетів до Чемпіоншипу

За два тури до фінішу сезону в АПЛ «шершні» втратили усі шанси на збереження прописки в еліті

«Уотфорд» / Фото - skysports.com В рамках 36-го туру АПЛ «Уотфорд на виїзді зустрівся з «Крістал Пелесом».



На 31-й хвилині матчу забитим м'ячем із пенальті відзначився Вільфред Заа. Цей результативний удар став єдиним у поєдинку та приніс «орлам» перемогу над опонентом.



Таким чином, «Уотфорд» втратив шанси на збереження прописки в АПЛ і оформив достроковий виліт до Чемпіоншипу.



«Шершні» вилітали з АПЛ в сезоні-2019/20. Через рік повернулися до елітного дивізіону чемпіонату Англіїї, але вдруге за 3 роки знову його покинуть.



Нагадаємо, що раніше до Чемпіоншипу вилетів «Норвіч».



А тим часом «Манчестер Юнайтед»

В рамках 36-го туру АПЛ «Уотфорд на виїзді зустрівся з «Крістал Пелесом».На 31-й хвилині матчу забитим м'ячем із пенальті відзначився. Цей результативний удар став єдиним у поєдинку та приніс «орлам» перемогу над опонентом.Таким чином, «Уотфорд» втратив шанси на збереження прописки в АПЛ і оформив достроковий виліт до Чемпіоншипу.«Шершні» вилітали з АПЛ в сезоні-2019/20. Через рік повернулися до елітного дивізіону чемпіонату Англіїї, але вдруге за 3 роки знову його покинуть.Нагадаємо, що раніше до Чемпіоншипу вилетів «Норвіч».А тим часом «Манчестер Юнайтед» залишився без Ліги чемпіонів на наступний сезон після 0:4 від «Брайтона».

Владимир Кириченко