Встреча неожиданных лидеров и поздняя игра «Динамо». Прогноз на матчи 4-го тура УПЛ

Тур растянется сразу на 5 игровых дней

Превью

Фото: пресс-служба «Днепра-1»

Уже сегодня стартует 4-й тур нового интереснейшего сезона УПЛ. Тур растянется сразу на пять игровых дней, так как киевское «Динамо» попросило о переносе игры с «Ингульцом» на более позднюю дату из-за товарищеского матча с «Интером». Интересный ход.

«Шахтер» - «Металлист-1925» (13 августа, 19:30)

Команда Де Дзерби уже отстает от главного конкурента в борьбе за золото («Динамо») на 3 очка, терять баллы больше не желательно. «Шахтер» пока не нашел своей лучшей игры, видно, что Де Дзерби еще не смог поставить свой футбол в донецкой команде. Но для того, чтобы переиграть харьковчан, даже такой готовности «Шахтера» будет достаточно.

Прогноз: победа «Шахтера» с разницей в 2 мяча.

«Верес» - «Ворскла» (14 августа, 17:00)

Ровенский клуб стартовал в УПЛ не лучшим образом: пока у «Вереса» лишь один гол и одно набранное очко после трех туров. «Ворскла» находится среди лидеров с 7-ю очками, но вряд ли будет явным фаворитом матча. Матч с крепким «Колосом» показал, что «Верес» в Луцке очень неуступчив, а сейчас ровенчан поджимает и мотивирует еще и турнирное положение. Не верится, что в матче с «Ворсклой» команда Вирта не наберет очки.

Прогноз: сухая ничья.

«Десна» - «Днепр-1» (14 августа, 19:30)

Поединок, который заслуживает статуса центрального в туре. «Десна» и «Днепр-1» оказались высоко - вторая команда чемпионата будет принимать четвертую. И коллектив Рябоконя, и подопечные Йовичевича сейчас демонстрируют привлекательный футбол, команды примерно равны по общему уровню и игровому тонусу. Ожидаем забитых мячей и много тактической борьбы.

Прогноз: результативная ничья.

«Заря» - «Минай» (14 августа, 19:30)

Интересно, что эти две абсолютно разные по статусу команды сейчас имеют по 3 очка, а «Минай» - еще и матч в запасе. Тем не менее, «Заря» является явным фаворитом. Команда Скрипника в прошлом туре уступила «Динамо», но моментами не уступала киевлянам по игре. «Минай» начал сезон неоднозначно: сенсационно обыграл «Александрию» и без вопросов уступил «Динамо». Большого количества голов мы не увидим, но «Заря» свою победу добудет.

Прогноз: минимальная победа «Зари».

«Колос» - «Рух» (15 августа, 17:00)

Еще одна встреча явного фаворита и аутсайдера: на бумаге «Колос» должен спокойно побеждать «Рух». Но на руку львовскому клубу может стать физическая готовность оппонента, который за 10 дней будет проводить 4-ю игру. «Рух» явно будет свежее, а «Колос» последний матч с «Шахтером» из Караганды проводил 120 минут плюс пенальти. Футболисты «Руха» должны быть свежее. Победу команда из Ковалевки вряд ли сумеет добыть.

Прогноз: ничья 1:1.

«Львов» - «Александрия» (15 августа, 19:30)

«Александрия» в этом сезоне напоминает типичный «Ливерпуль» в режиме Робин Гуда: отбирает у богатых (победа над «Зарей» и «Шахтером») и отдает бедным (поражение «Минаю»). Пока это команда-загадка. У «Львова» лишь 1 очко и не лучший старт, команде нужно набирать баллы. А от «Александрии» можно ожидать чего угодно.

Прогноз: сухая ничья.

«Мариуполь» - «Черноморец» (16 августа, 19:00)

Как уже этот матч в шутку окрестили фанаты - встреча двух фарм-клубов (в «Мариуполе» много арендованных у «Шахтера», а в «Черноморце» - у «Динамо»). Обе команды начали сезон откровенно плохо: у приазовцев лишь 1 балл, у одесситов и вовсе ничего. Одесской команде, которая попала в психологическую яму еще и из-за конфликтов с фанатами, позарез нужны хоть какие-то баллы. Кажется, «Мариуполь» является подходящим соперником, чтобы начать эти очки набирать. Где, как не в матчах с равными соперниками, отвоевывать заветные пункты.

Прогноз: «Черноморец» добудет первые очки в сезоне.

«Ингулец» - «Динамо» (18 августа, 19:30)

«Динамо» плавно вкатывается в сезон: не тратит очень много сил, но берет свои очки в первых матчах чемпионата. Вот и игру с «Ингульцом» перенесли из-за товарищеской встречи с «Интером». Весьма странное решение. Тем не менее, все это на руку киевлянам. Они проходят длинную и планомерную подготовку к ЛЧ, которая у команды аж в сентябре. «Ингулец» пока является худшей командой УПЛ.

Неизвестно, за счет чего коллектив Лавриненко сможет остановить «Динамо», даже если киевляне будут играть в эконом-режиме.

Прогноз: победа «Динамо» в 2 мяча.

Турнирная таблица УПЛ.