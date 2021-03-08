«Встреча старых друзей» – «Шахтер» представил эффектное промо к матчу с «Ромой»

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы примет «Рому» Паулу Фонсеки. Встреча состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в 19:55.

Пресс-служба «горняков» представила эффектный промо-ролик, посвященный этой встрече. Игроки донецкой команды были изображены в качестве супергероев, которым предстоит битва с Зорро. Однажды нынешний наставник римлян именно в данном образе явился на пресс-конференцию

Ранее Фонсека рассказал о состоянии Джеко перед матчем с «Шахтером».