Вторая худшая серия в истории клуба. МЮ пропускает в 14-м домашнем матче подряд

Команда Сульшера проиграла «Ман Сити»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» пропустил в 14-м домашнем матче подряд во всех турнирах.

Как сообщает Opta, это вторая худшая серия в истории клуба по этому показателю. В матче 11-го тура АПЛ МЮ проиграл «Манчестер Сити» (0:2).

Худшая серия по пропущенным подряд мячам в родных стенах – 21 матч в сезоне 1958/59.

В турнирной таблице АПЛ МЮ остался на 5-м месте.