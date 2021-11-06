«Ман Сити» без особого сопротивления переиграл МЮ на «Олд Траффорд»
Вторая худшая серия в истории клуба. МЮ пропускает в 14-м домашнем матче подряд
Команда Сульшера проиграла «Ман Сити»
17:40
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» пропустил в 14-м домашнем матче подряд во всех турнирах.
Как сообщает Opta, это вторая худшая серия в истории клуба по этому показателю. В матче 11-го тура АПЛ МЮ проиграл «Манчестер Сити» (0:2).
Худшая серия по пропущенным подряд мячам в родных стенах – 21 матч в сезоне 1958/59.
В турнирной таблице АПЛ МЮ остался на 5-м месте.
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