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Вторая лига. Киевский клуб победил со счетом 11:0, львовские «Карпаты» не теряют очков
Лидер группы А после трех туров имеет разницу мячей 17:1
06:18
Фото - ФК Левый берег
В матчах третьего тура группы А Второй лиги «Карпаты» на выезде переиграли «Черкасский Днепр», а «Левый берег» разнес «Любомир».
Киевский клуб отправил сразу одиннадцать мячей в ворота соперника. Львовский же ограничился всего тремя. Да и пропустил в ответ.
«Левый берег» – безоговорочный лидер в турнирной таблице с разницей мячей 17:1. «Карпаты» также пока не теряли очков, но провели только две встречи.
Вторая лига, группа А, 3 тур
«Черкасский Днепр» – «Карпаты» 1:3
Голы: Кос, 51 – Кожанов, 18 (пен.), Притыковский, 26, Повалий, 45+1
«Любомир» – «Левый берег» 0:11
Голы: Меладзе, 13, Пинчук, 21, 48, Петренко, 25, 41, Курко, 29, Коваль, 36, 70, 73, Морозенко, 84
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