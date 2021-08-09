Вторая лига. Киевский клуб победил со счетом 11:0, львовские «Карпаты» не теряют очков

Лидер группы А после трех туров имеет разницу мячей 17:1

Фото - ФК Левый берег

В матчах третьего тура группы А Второй лиги «Карпаты» на выезде переиграли «Черкасский Днепр», а «Левый берег» разнес «Любомир».

Киевский клуб отправил сразу одиннадцать мячей в ворота соперника. Львовский же ограничился всего тремя. Да и пропустил в ответ.

«Левый берег» – безоговорочный лидер в турнирной таблице с разницей мячей 17:1. «Карпаты» также пока не теряли очков, но провели только две встречи.

Вторая лига, группа А, 3 тур

«Черкасский Днепр» – «Карпаты» 1:3

Голы: Кос, 51 – Кожанов, 18 (пен.), Притыковский, 26, Повалий, 45+1

«Любомир» – «Левый берег» 0:11

Голы: Меладзе, 13, Пинчук, 21, 48, Петренко, 25, 41, Курко, 29, Коваль, 36, 70, 73, Морозенко, 84