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Второй Бруну Фернандеш? МЮ интересуется хавбеком «Спортинга»

Сульшер получит обещанные усиления
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:06
Второй Бруну Фернандеш? МЮ интересуется хавбеком «Спортинга»
Педру Гонсалвеш / фото - Transfermarkt

«Манчестер Юнайтед» интересуется атакующим полузащитником лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвешем, сообщает Daily Star.

Как сообщалось ранее, «дьяволы» планируют выделить на трансферы около 350 миллионов евро, что бы усилить несколько позиций. Педру Гонсалвеш – один из игроков, которые нужны маникунианцам.

В минувшем сезоне Гонсалвеш провел за «Спортинг» 37 матчей, в которых записао на свой счет 28 очков по системе гол+пас. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 22 миллиона евро.

Помимо Гонсалвеша, «Манчестер» также планирует подписать вингера «Боруссии» Джейдона Санчо, форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

Напомним, экс-игрок «Шахтера» Фред ранее высказался о расизме в Украине и Англии.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Спортинг (Лиссабон) Бруну Фернандеш

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