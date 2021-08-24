Второй Месси вновь будет играть в Чемпионшипе

Халилович пока не нашел себе постоянный клуб

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Полузащитник Ален Халилович перейдет в «Рединг».

Хорват является свободным агентом. Он ищет новый клуб для себя.

Английский клуб направил самое выгодное предложение футболисту и пригласил его в Чемпионшип. Вероятно, Ален примет предложение.

В прошлом сезоне он выступал за «Бирмингем», но закрепиться в клубе не смог.

Ранее его называли вторым Месси, а «Барселона» выиграла гонку за хавбека, купив его у «Динамо» Загреб в 2014-м году. С тех пор заиграть ему нигде не удалось, хотя он сменил уже шесть клубов.