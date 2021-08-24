«Дерби», «Халл Сити» и «Рединг» могут быть понижены в Третью лигу Англии
Второй Месси вновь будет играть в Чемпионшипе
Халилович пока не нашел себе постоянный клуб
12:50
Фото: BBC
Полузащитник Ален Халилович перейдет в «Рединг».
Хорват является свободным агентом. Он ищет новый клуб для себя.
Английский клуб направил самое выгодное предложение футболисту и пригласил его в Чемпионшип. Вероятно, Ален примет предложение.
В прошлом сезоне он выступал за «Бирмингем», но закрепиться в клубе не смог.
Ранее его называли вторым Месси, а «Барселона» выиграла гонку за хавбека, купив его у «Динамо» Загреб в 2014-м году. С тех пор заиграть ему нигде не удалось, хотя он сменил уже шесть клубов.
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