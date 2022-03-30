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Второй сенсации не случилось. Португалия вышла на чемпионат мира

Северная Македония остановила Италию, но не сумела свергнуть еще одного топ-соперника
Футбол Чемпионат мира по футболу
14:55
Второй сенсации не случилось. Португалия вышла на чемпионат мира
Фото: Getty Images

В финальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии переиграла Северную Македонию и вышла в финальную стадию турнира.

Отметим, что в полуфинальном стыковом матче сборная Северной Македонии сенсационно выбила Италию из турнира (1:0).

Отбор на ЧМ-2022

Португалия – Северная Македония 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 32, 65

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Моутинью (Витинья, 90), Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 88), Бернарду Силва (Жоау Феликс, 88), Отавио (Вильям Карвалью, 77), Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Леау, 77).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велкоски, Муслиу, Алиоски, Адеми, Барди, Костадинов (Ашковски, 75), Элмаз (Николов, 87), Трайковски (Чурлинов, 59), Ристовски (Миовски, 46).

Предупреждения: Жоау Канселу (68), Муслиу (68), Алиоски (74).

Также сборная Польши вышла на чемпионат мира. Сборная Уэльса ждет победителя пары Шотландия – Украина. Эта игра состоится в июне.


Петр Приходько
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Северной Македонии (футбол)

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