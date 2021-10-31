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Второй шанс для Фонсеки. Экс-тренер «Шахтера» может получить работу в «Тоттенхэме»

Санту может потерять свой пост в лондонском клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 20:04
Второй шанс для Фонсеки. Экс-тренер «Шахтера» может получить работу в «Тоттенхэме»
Паулу Фонсека / фото - Eurosport

После серии неудачных матчей руководство «Тоттенхэма» раздумывает об отставке главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Главным кандидатом на замену португальцу называли Антонио Конте, но на горизонте появился еще один серьезный претендент на этот пост.

Боссы клуба рассматривают бывшего тренера «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсеку на эту должность, сообщает The Guardian.

Португалец был близок к переезду в Лондон этим летом, но все сорвалось в последний момент, так как специалист не сошелся во взглядах со спортивным директором «шпор» Фабио Паратичи.

Ранее жена экс-наставника «горняков» рассказал, что они с супругом уже собрали чемоданы для переезда в Англию.

Павел Харченко
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