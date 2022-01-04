Анчелотти подтвердил, что Лунин проведет первый матч в сезоне
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Украинец сможет отомстить клубу, в игре против которого дебютировал
15:49
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images
Мадридский «Реал» проведет матч 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно». Встреча состоится 5 января на выезде.
Пресс-служба «сливочных» опубликовала заявку на данную игру. Примечательно, что в нее не вошел основной голкипер команды Тибо Куртуа.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что намерен дать шанс второму вратарю Андрею Лунину в этом матче.
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