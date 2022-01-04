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Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании

Украинец сможет отомстить клубу, в игре против которого дебютировал
Футбол Украинские легионеры
15:49
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images

Мадридский «Реал» проведет матч 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно». Встреча состоится 5 января на выезде.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала заявку на данную игру. Примечательно, что в нее не вошел основной голкипер команды Тибо Куртуа.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что намерен дать шанс второму вратарю Андрею Лунину в этом матче.

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Кубок Испании

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