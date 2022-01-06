Вудворд покинет должность вице-президента «Манчестер Юнайтед» с 1 февраля

Уже известен его приемник

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» через свой сайт сообщил об изменениях в руководстве клуба.

С 1 февраля пост вице-президента покинет Эд Вудворд. Он занимает эту должность с 2012-го года.

Его заменит Ричард Арнольд. Он также будет выполнять функции генерального директора клуба.

Вудворд должен был покинуть МЮ еще осенью. Об его отставке было объявлено после того, как клуб сначала присоединился к проекту Суперлиги, а позже вышел из него.

При этом, он останется в структуре клуба и будет заниматься организационными вопросами.