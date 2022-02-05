Беседин сыграл за «Динамо» впервые за 8 месяцев
Вукоевич: «Беседин будет большим усилением – забьет много голов»
Форвард «Динамо» впервые с лета вышел на поле
05 февраля 18:48
Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев
Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, высказался о возвращении после аренды защитника Владислава Дубинчака и восстановлении после травмы нападающего Артема Беседина.
Я очень рад за Беседина. Мистер планомерно увеличивает его игровое время. Сегодня, когда он вышел в конце матча, он показал свой класс. Я уверен, что он будет готов к чемпионату. Считаю, что это будет большое усиление для нас, и за весеннюю часть чемпионата он забьет много голов.
Впереди еще второй сбор в Турции. У нас в обойме сейчас много футболистов. Еще есть игры, на основании которых сделаем выводы. Впереди еще шесть дней сбора, после чего будем смотреть, на кого рассчитывать и нужно ли усиление. У каждого футболиста есть шанс, в том числе у наших молодых и перспективных. После окончания сбора будем решать, как дальше действовать.
Напомним, в матче против «Чукаричков» Беседин впервые за 8 месяцев сыграл за «Динамо».
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