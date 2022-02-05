Вукоевич: «Беседин будет большим усилением – забьет много голов»

Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев

Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, высказался о возвращении после аренды защитника Владислава Дубинчака и восстановлении после травмы нападающего Артема Беседина.

Впереди еще второй сбор в Турции. У нас в обойме сейчас много футболистов. Еще есть игры, на основании которых сделаем выводы. Впереди еще шесть дней сбора, после чего будем смотреть, на кого рассчитывать и нужно ли усиление. У каждого футболиста есть шанс, в том числе у наших молодых и перспективных. После окончания сбора будем решать, как дальше действовать.