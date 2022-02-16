Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»

Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев

Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о работе игроков U-19 с первой командой. Также специалист поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Юношеской лиги UEFA против «Спортинга».

1/8 финала Юношеской лиги UEFA? На этой стадии уже нет слабых команд. Мы уже играли с португальской командой – «Бенфикой». «Спортинг» – тоже сильная команда. Болеем за ребят и надеемся на их победу. Думаю, что футболисты, которые находятся в первой команде, получат здесь опыт и используют его в матчах ЮЛЧ.