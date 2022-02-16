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Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»

Ассистент Луческу прокомментировал предстоящий матч со «Спортингом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:24
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев

Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о работе игроков U-19 с первой командой. Также специалист поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Юношеской лиги UEFA против «Спортинга».

Даем Яцыку и Бражко личные советы. Говорю им о требованиях Луческу, чтобы они смотрели за движениями Сидорчука – как нужно двигаться, работать с мячом, принимать решения. Чтобы они всегда искали позицию и отбирали мячи. У Яцыка и Бражко большие перспективы в «Динамо». Думаю, они могут много лет играть на этой позиции в киевском «Динамо».

1/8 финала Юношеской лиги UEFA? На этой стадии уже нет слабых команд. Мы уже играли с португальской командой – «Бенфикой». «Спортинг» – тоже сильная команда. Болеем за ребят и надеемся на их победу. Думаю, что футболисты, которые находятся в первой команде, получат здесь опыт и используют его в матчах ЮЛЧ.

Ранее старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке к противостоянию со «Спортингом».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Огнен Вукоевич Юношеская лига UEFA Спортинг (Лиссабон)

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